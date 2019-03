Dania: Zobaczyli jak wygląda brexit, już nie chcą referendum

Czerwono-zieloni (Enhedslisten), koalicja kilku lewicowych partii, której 14 członków zasiada w duńskim parlamencie, nie chce już przeprowadzać w najbliższej przyszłości referendum ws. wyjścia Danii z UE, co postulowała po referendum ws. brexitu z 2016 roku - informuje thelocal.dk.

Politycy Czerwono-zielonych przyznają, że zamieszanie jakie towarzyszy brexitowi przyczyniło się do ich decyzji ws. referendum o wyjściu Danii z UE.

- Nie opowiadamy się za dążeniem do referendum. Zamiast tego chcemy zmieniać Unię od środka - mówi dziś rzeczniczka koalicji Pernille Skipper.

- Brexit nauczył nas, że konieczna jest pełna jasność co do tego jaka jest alternatywa (wobec członkostwa w UE), zanim rozpisze się takie referendum - dodała Skipper.

Agencja Ritzau informuje jednak, że politycy Czerwono-zielonych nie wykluczają ponownego wezwania do referendum ws. wyjścia z UE, kiedy brexit zostanie doprowadzony do końca i będzie jasne jakie skutki ma dla kraju opuszczenie UE.

Wielka Brytania miała opuścić UE do 29 marca, ale 14 marca, po odrzuceniu po raz drugi umowy ws. brexitu wynegocjowanej przez Theresę May z Unią Europejską, Izba Gmin upoważniła rząd do zwrócenia się do Brukseli z prośbą o przełożenie brexitu.

Na opóźnienie brexitu muszą zgodzić się wszystkie państwa UE.

Nikolaj Villumsen, kandydat Czerwno-zielonych w wyborach do PE zaznacza, że jego partia nadal jest eurosceptyczna i w przyszłości będzie chciała referendum ws. wyjścia Danii z UE.

- Nie chcemy jednak powtórzyć brexitu i chaosu, w który się zmienił. Nie uważamy więc, by referendum w Danii było właściwe, dopóki nie zakończy się brexit - dodał Villumsen.

Żadna inna duńska partia nie opowiada się za referendum ws. wyjścia Danii z UE.