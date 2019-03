Niemiecki polityk: Orban musi przeprosić. Jest podobny do Kaczyńskiego

Manfred Weber, polityk CSU i faworyt do zostania następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej stwierdził, że węgierski premier Viktor Orban musi zakończyć swoją antybrukselską kampanię na Węgrzech i przeprosić za swoje działania.

Weber wypowiedział się dzień po tym, jak cztery partie wchodzące w skład Europejskiej Partii Ludowej, chadeckiej frakcji w PE zaapelowały o usunięcie Fideszu, partii Orbana z EPP lub przynajmniej zawieszenia tego ugrupowania w prawach członka tej frakcji.

- Wszystkie opcje są na stole. Rozmawiamy o tym teraz wewnątrz EPP - powiedział Weber w rozmowie ze "Spieglem" odnosząc się do tego apelu.

- Biorąc pod uwagę jego wypowiedzi i jego kampanię billboardową, Orban poważnie zaszkodził EPP. Więc spodziewam się, że przeprosi i zakończy tę kampanię - powiedział Weber.

W ubiegłym miesiącu węgierski rząd rozpoczął kampanię, w której na cel bierze przewodniczącego KE, Jeana-Claude'a Junckera i amerykańskiego miliardera z węgierskimi korzeniami, George'a Sorosa, a także oskarża urzędników w Brukseli o spiskowanie w celu narzucenia Węgrom polityki imigracyjnej niezgodnej z interesami tego kraju.

- Viktor Orban idzie w złym politycznym kierunku - powiedział Weber. - Kiedy chodzi o kwestie właściwego podejścia do fundamentalnych pytań dotyczących demokratycznego porządku, jest wiele podobieństw między nim a Matteo Salvinim z Ligi i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. To nie jest mój sposób działania, ani nie jest to sposób działania EPP - powiedział Weber.

Usunięcia z EPP lub zawieszenia Fideszu w prawach członka tej frakcji zażądali Flamandzcy Chrześcijańscy Demokraci (CD&V) oraz walońskie Centrum Demokratyczno-Humanistyczne z Belgii i Chrześcijańska Społeczna Partia Ludowa z Luksemburga, a także Portugalska Partia Ludowa.