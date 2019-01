Konserwatyści i unioniści obronią May

BBC, powołując się na ważnego polityka Partii Konserwatywnej podaje, że Theresa May najprawdopodobniej przetrwa głosowanie nad wotum nieufności dla rządu, ponieważ politycy Demokratycznej Partii Unionistów i ci politycy Partii Konserwatywnej, którzy głosowali przeciw jej umowie ws. brexitu, teraz zagłosują przeciw wnioskowi o wotum nieufności.

May doznała dotkliwej porażki przedstawiające Izbie Gmin wynegocjowaną przez siebie umowę ws. brexitu. Za umową głosowało 202 parlamentarzystów - przeciw było aż 432 w tym wielu parlamentarzystów partii premier.

Tuż po porażce lider opozycji, Jeremy Corbyn, zgłosił wniosek o wotum nieufności dla rządu. Wniosek będzie głosowany dziś o 20 czasu polskiego, po ok. sześciogodzinnej debacie nad nim w Izbie Gmin.

May ma trzy dni na przedstawienie Izbie Gmin alternatywnego planu ws. brexitu, jeżeli jej rząd przetrwa głosowanie ws. wotum nieufności.

Według BBC w czwartek, w przypadku wygrania głosowania w Izbie Gmin, May zacznie spotkania z najważniejszymi parlamentarzystami. May ma w czasie rozmów przedstawić propozycje koncesji na rzecz przeciwników umowy - wykluczając jednak żądanie Partii Pracy, by po brexicie Wielka Brytania pozostała w unii celnej z UE.

Wniosek o wotum nieufności dla May popierają - oprócz wnioskodawców - Szkocka Partia Narodowa, Liberalni Demokraci, walijska Plaid Cymru i Partia Zielonych. Nie dysponują one jednak większością w Izbie Gmin.

Tymczasem sekretarz ds. handlu międzynarodowego w Gabinecie Cieni Partii Pracy, Barry Gardiner, sugeruje, że po przegraniu głosowania ws. wotum nieufności przez opozycję, Partia Pracy może składać kolejne wnioski o takie wotum.

Politycy Partii Konserwatywnej głosujący we wtorek przeciw planowi May, teraz mają poprzeć premier. Zdaniem czołowego krytyka umowy wynegocjowanej przez szefową rządu, Borisa Johnsona, przegrana w głosowaniu dała May "silny mandat", by wrócić do Brukseli i renegocjować porozumienie.

Z kolei Arlen Foster, liderka Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), której głosy zapewniają rządowi May większość w Izbie Gmin (DUP nie wchodzi jednak w skład rządu) zapowiedziała, że choć była przeciw umowie ws. brexitu May to teraz poprze jej rząd "dając mu przestrzeń do stworzenia planu" ws. brexitu.