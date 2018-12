TSUE: Wielka Brytania może wycofać się z brexitu

TSUE orzekł, że Wielka Brytania może jednostronnie wycofać się z decyzji o wyjściu z UE bez zgody pozostałych 27 państw członkowskich Unii.

Do wydania orzeczenia doszło na dzień głosowaniem w Izbie Gmin porozumienia wynegocjowane przez May z KE, które reguluje stosunki Londynu z Brukselą po brexicie. Wielka Brytania ma formalnie opuścić UE 29 marca 2019 r., dwa lata po poinformowaniu o woli wyjścia z UE na mocy artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej.

Wcześniej opinię, że rząd Wielkiej Brytanii może jednostronnie wycofać chęć do wyjścia z UE, bez konieczności zaakceptowania tego kroku przez 27 pozostałych państw członkowskich, wydał rzecznik generalny TSUE.

Jolyon Maugham, brytyjski prawnik, który reprezentuje proeuropejskich brytyjskich polityków, którzy skierowali pytanie do TSUE w tej sprawie tłumaczył, że wnioskodawcom chodziło o to, aby parlamentarzyści mieli pełną, niezbędną im wiedzę, przed głosowaniem w Izbie Gmin ws. umowy May.

Zarówno prawnicy reprezentujący przed TSUE Unię, jak i ci, reprezentujący brytyjski rząd przekonywali, że TSUE powinien orzec, iż Wielka Brytania nie może jednostronnie wycofać woli wyjścia z UE. Zdaniem prawników reprezentujących Unię odwrotne orzeczenie to "katastrofa dla projektu europejskiego", ponieważ inne państwa wykorzystałyby precedens do wywierania nacisków na Unię przez grożenie wyjściem ze Wspólnoty.

Podobne stanowisko reprezentował brytyjski sekretarz ds. brexitu Stephen Barclay, który mówił, że prawo do jednostronnego zatrzymania procesu wyjścia z UE byłoby "kpiną z dwuletniego okresu przejściowego przed wyjściem z Unii, o którym jest mowa w artykule 50".