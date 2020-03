Uchodźcy u granic Grecji: Unia mówi dziś językiem Orbána

Tym razem, gdy 29 lutego prezydent Recep Erdogan ogłosił „otwarcie granic" Turcji dla uchodźców, którzy chcieliby przedostać się do Europy, grecki rząd natychmiast wysłał wojsko, by pomóc straży granicznej powstrzymać nadchodzącą ludzką falę. Dziennikarze sygnalizują, że przy tej okazji wielokrotnie użyto gazów łzawiących, granatów hukowych i kul gumowych. Jednocześnie, razem zresztą z Węgrami, Grecja wstrzymała na miesiąc przyjmowanie wniosków o azyl (w przypadku Budapesztu powodem ma być zagrożenie koronawirusem).

– Ci, którzy sądzą, że uda im się doprowadzić do podziału naszej Wspólnoty, będą zawiedzeni – oświadczyła w Atenach przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Odmówiła też ustosunkowania się do zarzutów ONZ, że zawieszenie przyjmowania wniosków o azyl jest sprzeczne z zobowiązaniami międzynarodowymi, jakie podjęła Grecja.

Skręt w prawo

Tak radykalna zmiana to wynik skrętu w prawo sceny politycznej w wielu krajach Unii. Otwarcie granic Grecji i szerzej zachodniej Europy dla nowej fali uchodźców mogłoby mieć jeszcze poważniejsze skutki niż w 2015 r.: we Francji stawką jest zwycięstwo w 2022 r. w wyborach prezydenckich Marine Le Pen, we Włoszech przejęcie władzy przez koalicję prawicy i skrajnej prawicy z Matteo Salvinim w roli premiera, w Niemczech kolejne sukcesy wyborcze AfD. Dlatego sama Angela Merkel do tej pory powstrzymała się przed krytykowaniem greckich władz, zapewniła, że „nie mamy do czynienia z powtórką 2015 r.", i zarzuciła Erdoganowi, że „stara się zbić kapitał kosztem imigrantów". Chodzi o próbę wymuszenia przez prezydenta wsparcia finansowego i politycznego Unii dla tureckiej ofensywy w rejonie syryjskiego miasta Idlib, ostatniej enklawy kontrolowanej przez opozycję, którą stara się zlikwidować Baszar al-Assad.