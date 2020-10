Grecja odgradza się od przybyszów i Turcji

Z powodu braku perspektyw zakończenia grecko-tureckiej konfrontacji na Morzu Śródziemnym rząd w Atenach przygotowuje się na kolejną odsłonę zimnej wojny. Do wiosny przyszłego roku powstać ma nowy 27-kilometrowy odcinek muru granicznego na północnym brzegu granicznej rzeki Ewros (inaczej Marica).

Ogrodzenie ma uniemożliwić niekontrolowany przepływ nielegalnych imigrantów z Turcji. Równocześnie trwają wstępne przygotowania do budowy pływających barier na Morzu Egejskim, które mają uniemożliwić przedostanie się łodziom z imigrantami na greckie wyspy. Niektóre z nich leżą zaledwie kilka kilometrów od brzegów Turcji.

Ateny obawiają się, że Ankara może w każdej chwili otworzyć granicę, tak jak to miało miejsce w marcu tego roku. Tysiące imigrantów usiłowało wtedy przedrzeć się do Grecji. Część z nich została przewieziona na granicę transportem zorganizowanym przez tureckie władze. Ówczesna akcja wymierzona była nie tyle w samą Grecję, ile w UE oraz NATO.

W tym roku spadła znacznie liczba nielegalnych imigrantów przybywających do Grecji. Do sierpnia tego roku przyjęła ich ona 11,9 tys., czyli o 64 proc. mniej niż przed rokiem. W roku ubiegłym było to ponad 74 tys. nielegalnych imigrantów.