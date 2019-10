Tusk potępił próbę szantażu ze strony Erdogana

- Turcja musi zrozumieć, że naszą główną obawą jest to, że ich działania mogą doprowadzić do kolejnej katastrofy humanitarnej, która byłaby nie do przyjęcia - powiedział donald Tusk podczas wizyty na Cyprze.

Szef Rady Europejskiej zapowiedział również, że Unia Europejska nie zaakceptuje faktu, że uchodźcy są wykorzystywani do szantażu. - Uważam, że wczorajsze groźby prezydenta są całkowicie nie na miejscu - dodał.

Na mocy porozumienia z UE z 2016 r. Turcja zgodziła się zapobiec napływowi uchodźców do Europy w zamian za sześć miliardów euro i ruch bezwizowy dla swoich obywateli. Jednocześnie władze w Ankarze często krytykowały Brukselę za brak pomocy.