Zmarł 8-latek zatrzymany przez straż graniczną

Ośmioletni chłopiec z Gwatemali, zatrzymany wraz z ojcem podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy USA, zmarł w szpitalu. To już drugi przypadek w grudniu.

Zatrzymany przez straż graniczna chłopiec przebywał wraz z ojcem w areszcie.

Zły stan rozgorączkowanego dziecka zauważyli w poniedziałek strażnicy, chłopiec trafił do szpitala w miejscowości Alamogordo w Nowym Meksyku.

Poniżej dalsza część artykułu

Tam, po badaniu, lekarze orzekli, że dziecko jest przeziębione i odesłali chłopca.

Po powrocie do aresztu mały Gwatemalczyk zaczął wymiotować, a jego stan znacznie się pogorszył. Chłopiec ponownie został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł we wtorek rano.

Nieznana jest jeszcze przyczyna jego śmierci.

Władze Gwatemali potwierdziły, że ośmiolatek wraz z ojcem został zatrzymany 18 grudnia w okolicach miasta El Paso w Nowym Meksyku. 23 grudnia obaj zostali przewiezieni do aresztu w Alamogordo.

To już druga w tym miesiącu śmierć dziecka zatrzymanego przez amerykańska straż graniczną.

Na początku grudnia zmarła siedmioletnia Jakekin Caal, również pochodząca z Gwatemali, wraz z ojcem zatrzymana po nielegalnym przekroczeniu granicy USA. Przyczyną jej śmierci była niewydolność wątroby spowodowana poważnym odwodnieniem.

czytaj także: Nielegalni imigranci: Pracujemy dla Trumpa

Chociaż przyczyny śmierci ośmiolatka nie są jeszcze znane i nie wiadomo, czy mają związek z warunkami, w jakich był przetrzymywany, fakt zgonu drugiego dziecka jeszcze bardziej zaostrza krytykę i tak już uważanych za kontrowersyjne wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa przepisy o zatrzymywaniu nielegalnych imigrantów i warunkach ich przetrzymywania.

Dr Marsha Griffin, pediatra z American Academy of Pediatric zwraca uwagę, że ośrodki, w których przetrzymywani są imigranci, w tym również nieletni, powstały w latach 80. i 90. XX wieku dla dorosłych imigrantów, a nie dla rodzin z dziećmi. Panuje tam zimno, imigranci dostają tylko cienkie koce, a ich rzeczy osobiste są konfiskowane.

- Warunki w nich panujące szokują - mówi dr Griffin.

Zatrzymywane dzieci przechodzą badania pod kątem wszawicy, świerzbu i ospy wietrznej, ale nie są dokładnie badane, więc tym bardziej podatne na wszelkie choroby.

Administracja Donalda Trumpa próbowała odstraszyć imigrantów rozdzielaniem rodzin, ale zrezygnowano z tego w czerwcu po międzynarodowej krytyce.

Od tego czasu lawinowo wzrosła liczba migrantów. W listopadzie tego roku służby graniczne zatrzymały 25 172 osoby. W analogicznym miesiącu roku 2017 - zatrzymano 7016 osób.