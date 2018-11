Trump: Imigranci zostaną w Meksyku. Meksyk: Nie ma porozumienia

Marcelo Ebrard, przyszły szef dyplomacji Meksyku w administracji nowego prezydenta kraju, Andresa Manuela Lopeza Obradora zdementował słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który napisał na Twitterze, iż imigranci maszerujący z Ameryki Środkowej do USA w ramach tzw. karawany imigrantów pozostaną w Meksyku do czasu rozpatrzenia ich próśb o azyl w Stanach.

"Imigranci na południowej granicy nie zostaną wpuszczeni do USA, dopóki ich wnioski zostaną indywidualnie zaaprobowane przez sąd" - napisał Trump na Twitterze. "Nie będzie 'wpuszczania' do USA. Wszyscy zostaną w Meksyku" - dodał.

Poniżej dalsza część artykułu

Wcześniej "Washington Post" donosił, że władze Meksyku zgodziły się, by imigranci starający się o wpuszczenie ich do USA pozostali w Meksyku do czasu zakończenia procedur związanych z rozpatrzeniem ich wniosków o azyl. Według dziennika plan nosi nazwę "Pozostać w Meksyku".

Ale Ebrard, który od grudnia będzie szefem dyplomacji Meksyku twierdzi, że USA jak dotąd nie przedstawiły nawet dokładnej propozycji tego, jak poradzić sobie z falą imigrantów na granicy między USA a Meksykiem.

O tym, że żadnego porozumienia z USA nie ma, poinformowała także przyszła szefowa MSW Meksyku Olga Sanchez Cordero, mimo że wcześnie "Washington Post" cytował jej słowa o "krótkoterminowym rozwiązaniu", jakie zostało znalezione dla problemu imigrantów.

Na granicy między USA a Meksykiem znajdują się obecnie tysiące imigrantów z Hondurasu, Gwatemali i Salwadoru. Imigranci, tworzący tzw. karawanę imigrantów, pokonali przez ponad miesiąc ponad 4 tys. km uciekając przed biedą, prześladowaniami i przemocą w swoich rodzimych krajach.

Obecnie wielu imigrantów przebywa w tymczasowych schroniskach w Tijuanie, na granicy USA z Meksykiem. Szacuje się, że nawet 9 tys. osób może utkwić w Tijuanie na długie miesiące.

Tymczasem decyzją Trumpa na granicy USA z Meksykiem rozmieszczono niemal 6 tys. żołnierzy USA, którzy mają bronić kraju przed "inwazją" imigrantów (w taki sposób zbliżających się do USA imigrantów nazwał Trump).