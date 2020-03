Ubezpieczenia w czasie chaosu

„Priorytetem ubezpieczycieli jest obsługa klientów i poszkodowanych w taki sposób, by nie musieli wychodzić z domu. Dlatego wszędzie, gdzie to możliwe, działa obsługa zdalna. Tak jest nie tylko przy sprzedaży polis, ale i w likwidacji szkód. Wykorzystujemy technologię, aby w czasie pandemii chronić naszych klientów i pracowników" – pisze na blogu Polskiej Izby Ubezpieczeń Andrzej Maciążek, wiceprezes PIU.

Do zdalnych kontaktów z ubezpieczycielami namawia PIU. – Pracujemy nad infografikami i poradnikami, by wesprzeć rynek w komunikacji z odbiorcami. Chcemy pokazać, że zawarcie czy odnowienie ubezpieczenia zdalnie to prosta sprawa, nawet gdy korzystamy z nich w ten sposób po raz pierwszy – tłumaczy wiceprezes PIU. Oddzielna kwestia to wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie dają ubezpieczenia. Wiele osób, które mają ubezpieczenia zdrowotne, nie wie, że może skorzystać teraz ze zdalnej pomocy specjalistów. To ważne zwłaszcza dla tych, którzy regularnie muszą odwiedzać lekarzy, leczą choroby przewlekłe, potrzebują leków. Można korzystać z wideoczatów z lekarzami czy po prostu z możliwości wystawienia e-recept bez konieczności wizyty w przychodni. – Warto z tego teraz korzystać – przekonuje wiceprezes PIU.