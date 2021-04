Nowa Zelandia powoli się otwiera. Najpierw na Australię

Po podaniu tej informacji przez rząd Nowej Zelandii australijski Qantas i nowozelandzki Air New Zealand podały, że w związku z tym planują uruchomienie po ponad 100 rejsów tygodniowo.

Jak powiedziała na konferencji prasowej w Wellington premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern jest to wynik skutecznej walki z pandemią koronawirusa. Ruch lotniczy między Australią i Nową Zelandią został wstrzymany w marcu rok temu, potem w październiku 2020 podróżujący z Nowej Zelandii mogli polecieć do Australii i po wylądowaniu nie obowiązywała ich kwarantanna, ale Nowozelandczycy nie zdecydowali się wówczas na takie otwarcie. Teraz okazało się, że w obu krajach liczba zachorowań spadła praktycznie do zera.

— W tej chwili nie widzę na świecie krajów, które mogą pochwalić się tym, że są wolne od COVID-19 i byłyby zdolne do otwarcia się na podróże międzynarodowe — mówiła Jacinda Ardern. W tej sytuacji można więc powiedzieć, że jesteśmy liderami — dodała.

W Australii na koronawirusa zmarło 909 osób, w Nowej Zelandii — 25.