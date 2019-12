Air Canada wprowadza zakaz mówienia do pasażerów „pan” i „pani”

Teraz ma się to zmienić. Władze Air Canada zapowiedziały, że pasażerowie będą witani bardziej ogólnym zwrotem: „witamy wszystkich” (ang. „hello everyone”, fr. „tout le monde”). Słowa odnoszące się do płci zostaną usunięte z ogłoszeń, a załoga będzie miała całkowity zakaz ich używania.

Jak dotąd personel pokładowy witał pasażerów na pokładzie per pan i pani i tak zwracano się do nich również w trakcie lotów. Każde ogłoszenie w samolocie zaczynało się też od słów „panie i panowie” (zarówno po angielsku, jak i po francusku, jako że w Kanadzie funkcjonują dwa języki urzędowe).

Przewoźnik uznał, że zmiany są konieczne to po, by wszyscy pasażerowie wiedzieli, że sa akceptowani na pokładzie, również transseksualiści i osoby nie utożsamiające się z żadną z płci.

„Zmodyfikujemy nasze ogłoszenia pokładowe, by je unowocześnić i usunąć konkretne odniesienia do płci. Będziemy ciężko pracować nad tym, by wszyscy pracownicy czuli się wartościowymi członkami rodziny Air Canada i jednocześnie, by nasi klienci byli szanowani i czuli się komfortowo, kiedy decydują się podróżować z nami” – napisał rzecznik Air Canada w mailu opublikowanym przez portal „CTV News Montreal”.