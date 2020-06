Atak nożownika w Glasgow. Nieoficjalnie: wielu rannych

Jedna z ulic w centrum miasta została zamknięta. Przerażeni świadkowie zdarzenia informują, że widzieli wiele rannych osób. Lokalne media informują o co najmniej pięciu poszkodowanych.

Policja zaapelowała do mieszkańców miasta, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia. Na miejsce przybyło kilkanaście jednostek.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR