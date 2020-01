Wielka Brytania: Atak terrorystyczny w więzieniu. 5 osób rannych

W oświadczeniu, opublikowanym na stronie Met Police, poinformowano, że do ataku doszło 9 stycznia po godz. 9.10. „Dwóch więźniów podeszło do funkcjonariusza straży więziennej i zaatakowało go. Funkcjonariusz odniósł obrażenia głowy i szyi. Uważa się, że napastnicy używali improwizowanej broni białej podczas ataku” - poinformowano.

