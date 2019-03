Po zamachu w Christchurch: Co z relacjami na żywo na FB?

Szefowa operacyjna Facebooka, Sheryl Sandberg, przekazała kondolencje rodzinom ofiar ataków na meczety w Christchurch, w Nowej Zelandii. Sprawca ataku na meczety, 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant, swój zamach terrorystyczny transmitował na żywo na Facebooku.

W ataku na meczety zginęło 50 osób, 50 zostało rannych. Liczba ofiar może się jeszcze zwiększyć - w szpitalach nadal przebywają 34 osoby, niektóre z nich są poważnie ranne. O życie walczy m.in. 4-latka, której stan jest określany jako krytyczny.

- Naturalnie jestem w kontakcie z Sheryl Sandberg. Nie rozmawiałam z nią bezpośrednio, ale ona skontaktowała się z nami ws. tego, co wydarzyło się w Nowej Zelandii - powiedziała premier Nowej Zelandii, Jacinda Ardern, zapytana o to czy zwróciła się do Facebooka z prośbą o zablokowanie możliwości prowadzenia relacji na żywo przez użytkowników.

- To kwestia, o której będę rozmawiać bezpośrednio z Facebookiem - dodała Ardern.