Trump: Zabiliśmy członka Al-Kaidy, lidera ataku na USS Cole

Amerykańskie lotnictwo 1 stycznia przeprowadziła operację powietrzną, której celem była kryjówka jednego z autorów zamachu na okręt amerykańskiej marynarki wojennej USS Cole w 2000 roku, Dżamala al-Badawiego. Członek Al-Kaidy miał się przez ostatnie lata ukrywać w muhafazie Marib, w środkowym Jemenie.

Przez kilka dni Centralne Dowództwo USA weryfikowało, czy poszukiwany listem gończym al-Badawi rzeczywiście został zabity. W niedzielę poinformował o tym Donald Trump.

"Nasze wspaniałe wojsko wywalczyło sprawiedliwość dla bohaterskich zmarłych i rannych w tchórzliwym ataku na USS Cole. Właśnie zabiliśmy przywódcę tego ataku Dżamala al-Badawiego" - napisał na Twitterze prezydent USA. Dodał, że Stany Zjednoczone nie ustają w wysiłkach w walce z Al-Kaidą. "Nigdy nie zatrzymamy się w naszej walce przeciwko radykalnemu terroryzmowi islamskiemu!" - zapowiedział.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!