Australian Open: awans Igi Świątek po trzysetowym boju

Iga Świątek pokonała Anę Bogdan z Rumunii 6:3, 3:6, 6:4 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open - podaje Onet. 17-letnia następczyni Agnieszki Radwańskiej osiągnęła jeden z największych sukcesów w karierze i w drugiej rundzie zmierzy się z Camilą Girogi z Włoch.

Iga Świątek to nadzieja polskiego tenisa. 17-latka w ubiegłym roku wygrała juniorski Wimbledon, a rok zakończyła w drugiej setce rankingu WTA, wygrywając kilka turniejów ITF.

Polka ten rok zaczęła od kwalifikacji do pierwszego w karierze turnieju WTA. W Auckland Polka wygrała dwa pierwsze mecze, ale w decydującej rundzie uległa Janie Cepelowej. W kwalifikacjach do Australian Open Świątek nie bez problemów pokonała rozstawioną z numerem 6. Olgę Danilović, a potem uporała się z Alioną Bolsovą Zadoinov. W trzeciej rundzie w dwóch setach pokonała Danielle Lao ze Stanów Zjednoczonych i wywalczła awans do turnieju głównego.

Ana Bogdan, rywalka Polki, plasowała się na 82. miejscu w rankingu WTA. Ten rok zaczęła od porażki w pierwszej rundzie w Shenzhen, a tydzień później również szybko odpadła podczas turnieju w Hobart.

Początkowo obie zawodniczki wygrywały swoje podania, choć w pierwszym gemie Świątek musiała bronić dwóch break pointów. Pierwsze przełamanie nastąpiło jednak dopiero w szóstym gemie. Polka wykorzystała pierwszą szansę i wyszła na prowadzenie 4:2.

W kolejnym gemie Polka pewnie wygrała swoje podanie, a potem była bliska zakończenia seta, ale nie wykorzystała break pointa. W dziewiątym gemie Świątek miała dwie piłki setowe i wykorzystała już pierwszą z nich, wygrywając tę partię 6:3.

Polka chciała pójść za ciosem i już w pierwszym gemie drugiego seta przełamać rywalkę, ale ta zdołała się obronić i wygrać swoje podanie. W kolejnych czterech gemach obie wygrywały swoje podania i Bogdan prowadziła 3:2.

Potem sytuacja się skomplikowała. Bogdan miała dwa break pointy w szóstym gemie. Przy pierwszym Polka się obroniła, ale potem Rumunka ją przełamała, a następnie łatwo wygrała swojego gema serwisowego. Świątek się jednak nie poddała i odpowiedziała wygraną do zera. Przy swoim serwisie Bogdan także nie oddała punktu i wygrała seta 6:3. Tym samym o zwycięstwie miał zdecydować trzeci set - czytamy w Onet.pl

Trzeci set od początku nie układał się po myśli polskiej zawodniczki. Swojego pierwszego gema wygrała, choć musiała bronić break pointa, a przy stanie 1:1 wygrała gema, choć przegrywała już 15:40. W piątym gemie ta sztuka już się jednak nie udała. Świątek przegrywała 0:40, wygrała dwie piłki, ale potem popełniła podwójny błąd serwisowy i Bogdan objęła prowadzenie 3:2.

Przed kolejnym gemem Polka poprosiła o przerwę medyczną. Obandażowana Świątek wróciła na kort, ale szybko przegrała gema przy podaniu rywalki. Potem było jednak dużo lepiej. Świątek najpierw wygrała swoje podanie, a potem przełamała Bogdan bez straty punktu.

W dziewiątym gemie Polka miała kłopoty, ale dzięki dwóm asom zdołała utrzymać podanie. Zdenerwowana Rumunka nie była w stanie podjąć skutecznej walki i popełniała sporo błędów. Tym samym to Świątek cieszyła się ze zwycięstwa w tym secie i w całym meczu.

Dla następczyni Agnieszki Radwańskiej to jeden z największych sukcesów w karierze. W drugiej rundzie Polka zmierzy się z Camilą Giorgi z Włoch. Świątek w rankingu WTA powinna awansować w okolice 140. miejsca. Pojedynek Polki z Włoszką odbędzie się w nocy ze środy na czwartek.

Iga Świątek - Ana Bogdan 6:3, 3:6, 6:4

