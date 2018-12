Nowy spot "Gry o tron". Zdecydowanie różni się od innych

Ostatni sezon serialu „Gra o tron” coraz bliżej. Twórcy produkcji postanowili pozyskać nowych widzów, zapraszając do udziału w spocie reklamowym celebrytów niezwiązanych z serialem.

Premiera ósmego sezonu serialu „Gra o tron” odbędzie się w kwietniu 2019 roku. Jego twórcy nie ujawniają szczegółów z nim związanych. Pojawiło się kilka teaserów, ale są one jedynie zbitką zdjęć z poprzednich serii.

Czytaj także: Nowy serial w świecie "Gry o tron". George R.R. Martin zdradził szczegóły

Poniżej dalsza część artykułu

Jak podaje wprost.pl, HBO opublikowało nowy, różniący się od innych, spot reklamowy serialu. Do wzięcia w nim udziału zaproszono gospodarza popularnego programu telewizyjnego Jimmy'ego Kimmela, piosenkarkę Kristin Chenoweth, zawodnika futbolu amerykańskiego Aarona Rodgersa oraz rapera T-Pain’a.

– Winter is coming (Nadchodzi zima) – mówi w spocie Chenoweth, siedząc na Żelaznym Tronie. – Zastanawiam się nad postawieniem takiego w mojej łazience – dodaje Kimmel. Raper T-Pain mówi z kolei, że „to, co zrobił dla Tronu, to bycie lojalnym”. - Jeden z moich albumów nazwałem „The Iron Way” – zaznacza.

Gwiazdy udostępniają w sieci materiały z nowej kampanii HBO, zachęcając do oglądania serii.

Na Twitterze HBO opublikowało także inny materiał, w którym występują Sophie Turner, Kit Harington i Maisie Williams, wcielający się w role głównych bohaterów i namawiają do oglądania serialu.

If you think you’re late to @GameOfThrones, don’t worry, I know a couple million people who would love to chat about it. pic.twitter.com/MWzDxn4x86 — HBO (@HBO) 19 grudnia 2018

Ósmy sezon produkcji HBO będzie liczył tylko sześć części. Premiera trafi na ekrany dokładnie 8 lat po premierze pierwszego odcinka. Stacja nie podała konkretnej daty premiery, ale zapowiedziała, że ósmy sezon będzie emitowany od kwietnia 2019 roku. Wiadomość została opublikowana w specjalnym teaserze. Nie zamieszczono w nim jednak żadnych ujęć z nowego sezonu.

"Gra o tron" zadebiutowała na antenie HBO w 2011 roku. W ciągu 7 lat stała się jednym z najsłynniejszych seriali w historii stacji i całej telewizji. Ekranizacja powieści George'a R.R. Martina zyskała uznanie nie tylko w oficjalnych kanałach dystrybucji, ale także... u piratów. Hit HBO według raportu serwisu Torrentfreak przez sześć lat z rzędu okazywał się najchętniej ściąganym i nielegalnie udostępnianym serialem.