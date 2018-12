Na "Ulicy Sezamkowej" pojawi się bezdomna kukiełka

Producenci "Ulicy Sezamkowej" zdecydowali, że w programie pojawi się nowa bohaterka - bezdomna dziewczynka o imieniu Lily. Pojawienie się nowej kukiełki ma "łagodzić traumę u małych dzieci, które nie mają stałego miejsca zamieszkania".

Sesame Workshop, organizacja nonprofit, która jest producentem programu, ogłosiła, że wprowadzenie nowej postaci to odpowiedź na rosnącą liczbę bezdomnych dzieci w USA.

Lily, kukiełka przedstawiająca siedmioletnią dziewczynkę, której rodzina mieszka u przyjaciół na Ulicy Sezamkowej po tym, jak rodzice Lily stracili swój dom, pojawi się w nowych programach i książkach opowiadających o losach bohaterów Ulicy Sezamkowej. Program skierowany jest do dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

W jednym z odcinków Lily jest smutna, ponieważ wszyscy jej przyjaciele wrócili po zabawie do domu, a ona nie ma dokąd pójść.

- Każdy idzie do domu, a ja tęsknię za naszym mieszkaniem, teraz nie mamy swojego miejsca i czasem zastanawiam się, czy będziemy jeszcze mieć kiedyś swój własny dom - mówi.

W innych odcinkach Lily tęskni za rzeczami, które miała w domu i mówi, że lubi kolor fioletowy, bo taki kolor miały ściany w jej sypialni.

Każda historia związana z Lily niesie jednak ze sobą przekaz, że to co najważniejsze w domu, to przebywanie wśród ludzi, którzy cię kochają.

Lily ma pokazywać doświadczenie bezdomności z perspektywy dziecka i pomagać najmłodszym w radzeniu sobie z sytuacją, w której nie mają stałego miejsca zamieszkania.

Według Sesame Workshop ponad 2,5 mln dzieci doświadcza bezdomności w USA. Niemal połowa z nich - 1,2 mln - ma mniej niż 6 lat.