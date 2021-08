„Hamlet” Bartosza Szydłowskiego. Każdy rodzaj nietolerancji jest zły

Symbolem tego w spektaklu jest Duch zamordowanego ojca Hamleta, stylizowany na szeryfa z pamiętnego plakatu wyborczego z czerwca 1989 r. To jego zabił Klaudiusz (Wojciech Skibiński), przejmując władzę w kraju, który staje się więzieniem. Diagnoza jest tym bardziej wstrząsająca, że Ducha gra dziecko (fenomenalny Tytus Grochal): odzyskana wolność szybko padła ofiarą starych polskich demonów, znowu nie poradziliśmy sobie z wolnością.

To, co na premierze przed pandemią brzmiało w spektaklu jak alarm, teraz może być odbierane jako ostatnie ostrzeżenie dla katolickich hierarchów. Interpretacja szekspirowskiego tekstu wywiedziona jest bowiem z frazy stanowiącej przestrogę dla Poloniusza (znakomity Tomasz Międzik), by nie zachowywał się jak fałszywy klecha. Poloniusz jest kościelnym hierarchą. Cynicznie trzęsie dworem z myślą o doraźnych interesach Kościoła.