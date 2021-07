Stypa, która zmieni świat

Spektakl będzie miał premierę w lutym 2022 roku w warszawskim Teatrze Powszechnym pod szyldem europejskiego projektu Prospero. Łączy on prestiżowe sceny – w tym Schaubühne Berlin i paryski Odéon-Théâtre de l’Europe – oraz telewizję Arte. Przedstawienie ruszy w tournée i będzie dostępne na specjalnej platformie VOD.

Krystian Lupa napisał w swoim dzienniku:

„Imagine mój drogi Krystianie. Musi się coś stać z nami! Od tego trzeba zacząć, bez tego nic się nie stanie. Tego nie zainicjuje żadne G7, żadne spotkanie polityków... politycy mogą nas zaprowadzić tylko do kolejnej wojny (…) Co mówi Lennon w swoim tekście? Zwolnienie się od tego wszystkiego, co jest powodem wzajemnych nienawiści i wojen”.