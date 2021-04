Spektakl o Krawczyku już w maju

- Geneza spektaklu jest nieoczywista – powiedziała nam Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego. - Michał Siegoczyński zaczął od innego tekstu - miał wyreżyserować już napisaną sztukę innego, bardzo uznanego autora. Był na początku prób, w pewnym momencie (to było chyba w grudniu), przyszedł do mnie i powiedział, że najbardziej marzyłby o tym, żeby zrobić spektakl o Krzysztofie Krawczyku. Że najbardziej interesuje go, jaka jest relacja ikony popkultury w zderzeniu z prywatnością. Jak powszechne wyobrażenia na temat życia gwiazdy mają się do rzeczywistości? Czy bycie gwiazdą to wyróżnienie czy stygmat? Autor powiedział, że jest przygotowany i ma pomysł, a w roli głównej widziałby Mariusza Ostrowskiego.

- Cała obsada pozostała bez zmian. Zgodziłam się, próby ruszyły jeszcze w grudniu – mówi Ewa Pilawska. - Rozumiem, że Michał Siegoczyński ma swoją bardzo autorską estetykę, w której chce opowiadać historie zgodnie ze swoją wrażliwością. Poza tym - to będzie już jego czwarta prapremiera w Teatrze Powszechnym. Jestem pewna, że odniesie się do Pana Krawczyka z dużą czułością i empatią - do artysty, ale przede wszystkim jako do człowieka, bo to ten ludzki aspekt zajmuje go chyba najbardziej.



Jak powiedział nam dyrektor Pilawska, Mariusz Ostrowski przekazał jej, że Krzysztof Krawczyk dowiedział się w Wielką Sobotę, iż Powszechny robi o nim spektakl. Podobno bardzo się ucieszył.