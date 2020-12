Iwaszkiewicz w tonacji Woolf

Agnieszka Glińska, choć podeszła do samego utworu Iwaszkiewicza z pietyzmem, to jednak nie bezkrytycznie. Może nawet towarzyszyła jej Norwidowa sentencja „nie stargam cię ja, nie, ja uwydatnię”. To, co rzuca się najbardziej, to nieco zmieniona optyka opowieści. U Iwaszkiewicza bohaterki są postaciami, takimi jakie je zapamiętał Wiktor, wydobywając je z pamięci - on je stwarza. Stają się więc jego projekcją, jego fantazmatem. U Agnieszki Glińskiej jest inaczej. To silne osobowości, które przemawiają w swoim imieniu, kobiety z krwi i kości. Oglądając je, mamy okazję poznać różne wymiary kobiecości. Można nawet powiedzieć, że każda z aktorek (Dorota Segda, Ewa Kaim, Anna Radwan, Paulina Puślednik, Natalia Kaja Chmielewska) w prezentacji swych bohaterek ma swoje pięć minut (dla nich satysfakcja, dla widzów - spora atrakcja).



Notabene jest w tej obsadzie pewna przewrotność. Jedna z najpiękniejszych aktorek Starego Teatru, Anna Radwan, została obsadzona w roli Kazi, czyli, jak mawia autor, „kobiety chudej, najbrzydszej, erotycznie bez znaczenia”. Cała opowieść snuje się w tonacji „Fal” Wirginii Woolf (nie ma się co dziwić, że Wilk i Woolf jakoś idą w parze).



Postać Wiktora rozszczepiona jest tu na dwóch aktorów. Ten starszy (Szymon Czacki) uosabia Wiktora obecnego, „przemielonego” przez upływający czas, drugi (Adam Nawojczyk) jest wspomnieniem młodości, czasów, kiedy był obiektem nadziei i pożądań. W tej koncepcji reżyserki Wiktor wyraźnie świeci światłem odbitym. Spektakl przemyślany jest w najdrobniejszym calu, zagrany po mistrzowsku przywołuje najlepsze czasy Starego Teatru.



I pomyśleć, że gdyby Agnieszka Glińska dalej była dyrektorem, ta premiera mogłaby powstać w Teatrze Studio, które dysponowało również imponującym gronem aktorek, a w roli Wiktora najpewniej ujrzelibyśmy Krzysztofa Stelmaszyka i Modesta Rucińskiego. Szkoda, że Warszawa, która właśnie zlikwidowała po cichu Teatr założony przez Tadeusza Łomnickiego, nie ceni artystów. Łomnicki, Kamińska, Glińska wszystko jedno.