Krystian Lupa: Absurd cywilizacji

Moje spotkanie z Sebaldem było trudniejsze niż z Bernhardem, nie tak frenetyczne, bo jak mówią Austriacy, na Bernharda się choruje, Bernhard jest zaraźliwy, natychmiast się nim zaraziłem, co trwa do tej pory. A jednak Sebald jest z tej samej pisarskiej rodziny. Jestem przekonany, że gdyby nie było Bernharda – nie byłoby również Sebalda, tego sposobu pisania, tego rodzaju monologu, trybu pośredniego, opartego na cytowaniu w formule „mówił” czy „powiedział”, odmiennego warsztatu narracji, jaki zdefiniowała u Bernharda Ingeborg Bachmann. To ona powiedziała, że dzięki Bernhardowi powstała nie nowa stylistyka literacka, lecz nowy sposób myślenia, oparty na uruchomieniu tego sposobu myślenia, który jest u nas ukryty i stale ukrywany, a którym się posługujemy pokątnie. Oczywiście, Sebald nie był tak radykalny jak Bernhard. Był bardziej introwertyczny, zanurzony w świecie książek. Ale dla nich obu niezwykle istotny był Franz Kafka. Obaj, Bernhard i Sebald, wyszli z literackiej krainy Kafki. Może nie urodzili się w niej, ale przeszli przez nią bardzo wcześnie, co ich ukształtowało, odmieniło. Ciekawe, że w czasie mojej pracy nad „Procesem” Kafki, przypatrywał się jej pewien młody człowiek, który powiedział, że teraz czeka na mnie „Austerlitz”: że to jest książka, którą powinienem inscenizować. Czekała na mnie w mojej bibliotece - nie przeczytana. Wcześniej zetknąłem się tylko z „Pierścieniami Saturna”. Pomyślałem, że to niezwykła literatura, jednocześnie całkowicie nie do przeniesienia na scenę. Również dlatego, że nie jest wyposażona w emocjonalną furię jak Bernharda, tylko w introwertyczny smutek. Często jest też pisana językiem tradycyjnym, dla mnie często nazbyt irytującym swoją literackością.

Te włóczęgi są samorodne. Decydująca okazuje się nostalgia oraz fascynacja tym, co przerażające. Ważny jest rodowód Sebalda. Niesamowitą rzecz pisze w książce „Czuję. Zawrót głowy” w rozdziale „Powrót do ojczyzny”. Pisze tam mianowicie o dorastaniu głównego bohatera po wojnie, w czasie kiedy Niemcy czuli się wyklęci, w jakiś sposób unicestwieni swoim wstydem, a jednocześnie ukrywający swoją przeszłość po sromotnej porażce. A wszystko to skrywała zmowa milczenia. Sebald pisze, że nie słyszał w ogóle o wojnie i nie wiedział jak to się stało, że wszystkie miasta, które widział są zburzone. Był wręcz przekonany, że tak właśnie wyglądają miasta: że to jest naturalny wygląd miast, świata i człowieczeństwa. A jednocześnie nosi w sobie niemiecką ofiarę, czyli Żyda.

Jest monologiem dwóch postaci, w tym narratora, bardzo często mistyfikowanego, mylonego z Sebaldem, tak jak u Bernharda. Niby jest narratorem, ale to nie ten sam człowiek co Sebald, który ma żonę i żyję w miejscu, gdzie uprawia ogród. W książkach jest człowiekiem samotniczym, wędrującym po krajach i miastach. Taki narrator jest dziwnym sobowtórem pisarza, który gdzieś się wymyka od żony, by włóczyć się po zdewastowanych krainach.

Jako drugie „ja”, któremu musi zagwarantować zadośćuczynienie. Sebald symbolicznie odrzucił swoje germańsko brzmiące imiona i używał tylko inicjałów, zaś w domu mówiło się do niego Max. Jednocześnie aranżuje sytuację, że wyrwa po toksycznym Niemcu była do zapełnienia, i przychodzi tam, i zamieszkuje Żyd. Niesamowity jest u Sebalda, wręcz wampiryczny stosunek narratora do bohatera, odwrotny niż w przypadku Bernharda. U Bernharda narrator wchodzi w świat jak z konia trojańskiego i wszystko zagarnia, tak jak Immanuel Kant płynący do Ameryki albo Franz Murau w powieści „Wymazywanie”, który staje się właścicielem zamku w Wolfseeg, skrywającym tajemnice nazistowskiej zbrodni. A przecież wiadomo, że Wolfseeg miało swoich właścicieli, którzy po przeczytaniu „Wymazywania” omal nie wykończyli Bernharda groźnym wyrokiem sądowym. U Sebalda jest odwrotnie. Główna postać staje się władcą opowieści. Nie ma autonomicznego życia narratora, który zostaje absolutnie podporządkowany monologowi bohatera. Narrator jest na jego usługach, jeździ za nim po wielu krajach, podąża nieustannie jego tropem. Kiedy zaczęło to do mnie docierać, pomimo całkowitej asceniczności i afabularności „Austerlitz”, bo książka nie zawiera przecież historii, którą można prosto przenieść na scenę - poszedłem tropem rzeczy niewyrażonych.

Jednak proszę to wyrazić.

To jest również u Bernharda, a zapożyczył to od Samuela Becketta, którego fascynowało to, co jest niewypowiedziane, przemilczane. Literatura jest bowiem wypowiadaniem dobijających się do prawdy różnych tekstów lub powtarzaniem kłamstw, zakłamań i wyparć. Przypomina tę część chińskiego malowidla, którego autor skupia się na tle, a nie na głównym obiekcie. Motyw przemilczenia jest u Becketta niezwykle mocny, co widać w „Końcówce”, gdzie pojawia się palimpsetowy tekst pod spodem głównego tekstu, a jest on o wiele ważniejszy od tego, co się młóci na co dzień.

Mówimy o znanej m. in. w Rzymie praktyce, polegającej na tym, że nowy tekst pisany jest na tym, co było napisane wcześniej, a zostało wymazane.

U Bernharda jest to samo. Pojawia się niewidzialna roślina, której narracja pobudza myśli własne czytelnika. Czytając „Austerlitz” i inne teksty Sebalda jesteśmy zmuszeni, by zorientować się, jaki jest kontekst: spojrzeć do encyklopedii albo szukać w pismach źródłowych. Albo ustosunkować się do zdjęć, którymi Sebald gęsto ilustruje swoją prozę.