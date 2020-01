Cirque du Soleil: Giganci cyrku wyczarowują w Polsce zimę

Cyrk nowego typu, w którym nie ma tresury zwierząt, a słynie sprawnością swoich artystów z wielu dziedzin oraz niesamowitą aranżacją efektów świetlnych i muzycznych, tym razem pokazuje spektakl oparty na różnorodnych technikach łyżwiarskich połączonych z akrobacjami w powietrzu. To pierwsze tego rodzaju widowisko w znaczonej sukcesami historii cyrku.



Reżyserzy Shany Carroll i Sebastiena Soldevili opowiadają historię Crystal, młodej dziewczyny, zdającej się nie pasować do otaczającego ją środowiska. Kiedy przypadkowo wpada do zamarzniętego stawu, pod jego taflą znajduje alternatywną wersję swojego życia.