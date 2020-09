Korsarz - Taneczny żywioł bez maski

W powrocie w czasach pandemii do działalności istnieją różne stopnie ryzyka. Teatrom jest łatwiej niż orkiestrom. Te zaś mają mniej problemów niż opery. Najgorzej jest sztuce baletowej: taniec wymaga intymnej bliskości.

Popularny w XIX w. „Korsarz" nie bywa wystawiany często, bo potrzebny jest choreograf, który mnogość zdarzeń i wątków ogarnie. Zrobił to Manuel Lagris, niegdyś solista Opery Paryskiej, dziś szef wiedeńskiego Staatsballett.

Wykreował zwartą opowieść. Nie ma miejsca na pogłębioną psychologię i subtelne emocje, jest żywioł tańca i unowocześnienie klasyki z zachowaniem tego, co najistotniejsze. To fragmenty najsłynniejszej XIX-wiecznej wersji Mariusa Petipy, ale i wysoko ustawiona poprzeczka trudności wykonawczych, co cechuje wielkie dzieła baletowe.