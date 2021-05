Secondary Archive: Wspólnota artystek

Obecność wyłącznie artystek może budzić podejrzenia, że to projekt feministyczny, ale taka interpretacja byłaby uproszczeniem.

- Tu nie chodzi o to, czy ktoś jest feministką, tradycjonalistką, czy artystką awangardową. Naszym celem jest stworzenie wspólnoty kobiet artystek. Chcemy połączyć ze sobą artystki kilku pokoleń, by się lepiej poznały, nawiązały kontakty i poczuły, że mogą tworzyć mocną wspólnotę, opartą na różnorodności - mówi „Rzeczpospolitej” Katarzyna Kozyra.

Określenie „secondary” brzmi ironiczne i niewątpliwie odnosi się do traktowania kobiet jako przedstawicielek gorszej „drugiej płci”, gdyż świat jest nadal podzielony na męski i kobiecy. W sztuce także wciąż często wyżej ceni się artystów – mężczyzn.. Ale zamiast tłumaczyć „secondary” jako „drugorzędny” czy „wtórny”, Katarzyna Kozyra proponuje, by raczej mówić o świecie „równoległym”. Najważniejsze, żeby sztuka kobiet, przez lata marginalizowana i pomijana, odzyskała należne miejsce w świecie artystycznym.

Wirtualna platforma Secondaryarchive.org uruchomiona została w kwietniu. Prace nad nią trwały 1,5 roku. Uczestniczyły w nich również: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, interdyscyplinarna Easttopics z Węgier, kolektyw Björnsonova ze Słowacji i międzynarodowe centrum sztuki współczesnej non-profit MeetFactory z Czech. Projekt wsparło także 30 kuratorek z czterech krajów. A współfinansowały rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.