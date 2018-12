Atrakcyjne aukcje po przystępnych cenach

Desa Unicum w Warszawie na swoich dwóch ostatnich tegorocznych aukcjach oferuje prace artystów z przełomu z XIX i XX, a także sztukę młodych polskich twórców.

Organizowane od pięciu lat aukcje Art Outlet przez Desa Unicum to rzadka okazja do nabycia dzieł cenionych artystów po przystępnych cenach, nawet za połowę ich wartości, a przedświąteczna licytacja jak zwykle wzbudzi z pewnością ożywione zainteresowanie.

20 grudnia na aukcji sztuki dawnej jedną z najlepszych okazji kolekcjonerskich będzie „Kapliczka przy leśnej drodze – Kuklówka” Józefa Chełmońskiego z 1904 roku. (estymacja 45– 65 tys. złotych). Obraz przedstawia pejzaż ze wsi Kuklówka na Mazowszu, w której artysta mieszkał. Niewielkiego formatu płótno przenika duch panteizmu; metafizyczna nuta stapia się w nim z otaczającą przyrodą.

Miłośnicy malarstwa Kossaków zwrócą na pewno uwagę na „Wesele góralskie” Jerzego Kossaka z 1937 roku – dynamiczną kompozycję przedstawiającą weselników, mknących w zaprzęgu po górskiej drodze. Szacunkowa wartość obrazu wynosi 10–22 tys. zł.

Uwagę zwraca także duży wybór znakomitych prac artystów z kręgu École de Paris, należących do kosmopolitycznej bohemy działającej w Paryżu w pierwszych dekadach XX stulecia. „Pejzaż z Creysse” Henryka Haydena (1929) pochodzi z plenerowych wyjazdów malarza na południe Francji. To przykład pełnego światła i koloru malarstwa pejzażowego (estymacja 25-40 tys. zł). „Portret Josette Hayden”, utrzymany w ciepłych tonacjach, także reprezentuje charakterystyczne cechy jego stylu (cena wywoławcza 22-30 tys. zł). Wysmakowana kubizująca „Martwa natura z rybami, krewetkami i cytrynami” Meli Muter (70-120 tys. zł) to kolejny doskonały przykład chętnie uprawianego przez nią gatunku. „W pracowni malarza” Zygmunta Józefa Menkesa (50–70 tys. zł) przybliża warsztat ntomiast artysty.

Natomiast licytacja sztuki młodych odbędzie się już 18 grudnia, w dziesiąta rocznicę zorganizowania pierwszej tego typu aukcji w Polsce. Dodajmy, że Desa Unicum była prekursorem pomysłu – jednej z najbardziej dostępnych u nas aukcji sztuki, bo cena wywoławcza prac na niej wynosi tysiąc zł. Zdarzają się jednak znaczące przebicia. We wrześniu tego roku obraz Lecha Batora został sprzedany za ponad 35 tys. zł, a praca z serii „Paris Scéne” Bartłomieja Kotera za ponad 30 tys. Dwukrotnie pobity został tym samym rekord z ubiegłorocznej, przedświątecznej aukcji, podczas której obraz Wojciecha Brewki kupiono za ponad 23 tys. zł.

Na obecnej akcji pojawi się też sporo obiecujących talentów, jak np. Katarzyna Rutkowska, którą interesują problemy przestrzeni w malarstwie inspirowane cyfrowymi technologiami. Z kolei doceniony już przez kolekcjonerów Adam Wątor koncentruje się na człowieku i emocjach wyrażanych przez ciało, a Viola Tycz jest natomiast stypendystką Sotheby’s. Aukcje w Domu Aukcyjnym Desa Unicum w Warszawie przy ul. Pięknej 1A poprzedzają otwarte dla publiczności wystawy.