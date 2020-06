Dlaczego zniknął orzeł?

5 czerwca przypada Światowy Dzień Środowiska, ustanowiony w 1974 roku przez ONZ. Ma on nam przypominać o konieczności działań na rzecz ochrony naszej planety. W tym roku hasłem przewodnim Dnia jest różnorodność biologiczna (bioróżnorodność).

Z kolei to hasło co roku staje się punktem wyjścia do różnych działań w kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety.