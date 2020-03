Kim nie pozwala zapomnieć o sobie

– To przełomowe zdarzenie o wielkiej wadze w realizacji nowej strategii naszej partii – powiedział wiceprzewodniczący partii komunistycznej Ri Pyong Chol, który obserwował ostatni start rakiet.

Odpalone je z czegoś, co oficjalna propaganda nazwała „wieloprowadnicową wyrzutnią rakietową wielkiego kalibru", czyli rodzajem katiuszy, ale przeznaczonej do wystrzeliwania pocisków dalekiego zasięgu.

Niedzielny start był już czwartym w marcu. Różnego rodzaju pociski Pjongjang odpalał 2, 9 i 21 marca, tym samym bijąc swój rekord wystrzeliwania rakiet w jednym miesiącu. Jednak spadały one do morza po przeleceniu kilkuset kilometrów, nie były to więc największe pociski Kima.