Samochód wjechał w tłum w Niemczech. Co najmniej kilkunastu rannych

Do zdarzenia doszło podczas parady karnawałowej. Kierowca poruszał się srebrnym mercedesem. Z ustaleń policji wynika, że 29-letni Niemiec celowo potrącił przypadkowe osoby.

Motywy działania sprawcy nie są znane. Sprawą zajmuje się prokuratura we Frankfurcie.

Policja poinformowała, że kierowca został zatrzymany. Według nieoficjalnych informacji rannych jest co najmniej kilkanaście osób.

Na miejsce wysłano karetki pogotowia, policję i straż pożarną. Służby poinformowały, że będzie również potrzebny śmigłowiec medyczny.

Miasto Volkmarsen w Hesji znajduje się około godziny drogi na południe od Bielefeld.

#BREAKING: Car plows into crowd in German town of #Volkmarsen, (in a possible car ramming attack) injuring at least 15 people. pic.twitter.com/CoEolWQXDD