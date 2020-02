Sztorm Dennis wyrzucił na irlandzkie wybrzeże statek widmo

Jednostka została opuszczona przez załogę w październiku 2018 roku. Wówczas 10 osób, które utknęły na uszkodzonym statku, podjęła amerykańska straż przybrzeżna. MV Alta znajdowała się wówczas w drodze z Grecji na Haiti, a porzucono ją ok. 2,8 tys. km na południowy wschód od Bermudów.

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY — Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

Nie wiadomo, jakim cudem zwodowany w 1976 roku statek towarowy do tej pory pływał po Oceanie Atlantyckim, bez nikogo na pokładzie. We wrześniu ubiegłego roku załoga brytyjskiego okrętu HMS Protector widziała go na środkowym Atlantyku, z kolei 6 miesięcy temu zauważony został u wybrzeży Afryki.

- Przebył całą drogę od wybrzeża Afryki, na zachód od wybrzeża Hiszpanii, na zachód od wybrzeża Anglii i na wybrzeże Irlandii. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego - powiedział cytowany przez irlandzkie media John Tattan z Royal National Lifeboat Institution, organizacji pozarządowej zajmującej się ratownictwem wodnym w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Ghost ship MV Alta (encountered by @hmsprotector mid-Atlantic, Sept 2019) abandoned South East of Bermuda in October 2018 has now washed up on the Irish Coasthttps://t.co/iZwF6GSRfq pic.twitter.com/HtdN3pHj4h — NavyLookout (@NavyLookout) February 16, 2020

Tattan dodał, że dziwne jest to, iż wcześniej, przed wyrzuceniem MV Alta na wybrzeże, dryfującego statku nie zauważyły żadne rybackie kutry.

Rzecznik straży przybrzeżnej powiedział w rozmowie z irlandzką gazetą „Irish Examiner”, że na wyrzuconym na brzeg statku nikogo nie znaleziono, ale na razie dokonano tylko obserwacji z ziemi i z powietrza, ponieważ było zbyt niebezpiecznie, by wejść na pokład. Dodał, że jednostka nie powoduje zanieczyszczeń w okolicy. Mimo to okolicznych mieszkańców poproszono, by nie zbliżali się do MV Alta. „Znajduje się na niebezpiecznym i niedostępnym odcinku wybrzeża, i jest w niestabilnym położeniu” - ostrzegły miejscowe władze.