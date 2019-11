Policja na lotnisku Schiphol. Pilot przez pomyłkę zgłosił porwanie Wikimedia Commons/qwesy qwesy

Holenderska policja została wysłana do samolotu na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Funkcjonariusze otrzymali informację, że mogło dojść do porwania. Po około godzinie sytuacja została opanowana. Przewoźnik poinformował, że był to fałszywy alarm.