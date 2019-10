Silnie toksyczny grzyb z Japonii pierwszy raz znaleziony w Australii

W Japonii kilka osób zmarło, po pomyleniu jasnoczerwonych grzybów z jadalnymi grzybami, stosowanymi m.in. w tradycyjnej medycynie i jako dodatek do herbaty. Mikolog z Uniwersytetu Jamesa Cooka Matt Barrett, który potwierdził, że znaleziony w Australii grzyb to silnie toksyczny okaz, powiedział, że odkrycie „znacznie” rozszerza zakres jego występowania.

Podostroma cornu-damae to jedyny znany grzyb z toksynami, które mogą być wchłaniane przez skórę. Jeśli zostanie zjedzony, powoduje takie objawy jak wymioty, biegunka, gorączka i drętwienie. Brak leczenia może prowadzić do niewydolności wielu narządów lub uszkodzenie mózgu, prowadzącego do śmierci.

- Fakt, że na naszym podwórku możemy znaleźć tak charakterystyczny i ważny medycznie grzyb, jak Podostroma cornu-damae, pokazuje, że musimy się wiele nauczyć o grzybach w północnej Australii - powiedział Barrett.