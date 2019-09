Mistrzostwa Świata Dauha 2019: Młody ojciec skacze po medal

– U was, w Polsce, chyba tak nie ma – zagaduje chłopak z recepcji, gdy stoimy przed wejściem do hotelu, czekając na autokar na stadion Khalifa. Nie zaprzeczam.

Wygrał rewelacyjny nastolatek ze Szwecji Armand Duplantis, przechodząc do historii jako najmłodszy zawodnik, który skoczył sześć metrów (dokładnie 6,05). Do finału w Dausze awansował z problemami, minimum (5,75) osiągnął dopiero w trzeciej próbie. Ale to właśnie jego i mistrza olimpijskiego z Brazylii Thiago Braza wymienia Lisek najczęściej wśród kandydatów do podium.