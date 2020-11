Zuzanna Dąbrowska: Rezolucji PE bać się PiS nie musi. Kobiet - powinno

PE przyjął w czwartek rezolucję dotyczącą praw reprodukcyjnych i dostępu do aborcji w Polsce (455:145). Zaakceptowano tekst zaproponowany przez Zielonych oraz lewicowe i liberalne grupy parlamentarne, poparty ostatecznie przez Europejską Partię Ludową. Poprawka EPL, zmierzająca do wykreślenia z tekstu słowa „aborcja" nie przeszła.

Rezolucja podkreśla, że dostęp do bezpiecznej aborcji powinien być rozumiany jako jedno z praw człowieka. Zwraca uwagę polskiemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, że powinien troszczyć się o zagwarantowanie takich praw obywatelom. Wytyka także TK, że czas pandemii i wynikające z tego ograniczenia prawa do zgromadzeń to najgorszy możliwy czas na wprowadzanie tak radykalnych rozwiązań, jak wyeliminowanie przesłanki związanej z nieusuwalną wadą płodu z katalogu przyczyn legalnej aborcji.