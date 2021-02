Kamiński za referendum w sprawie aborcji. "Powinniśmy oddać głos Polakom"

Zdaniem Michała Kamińskiego, jeśli Kościołowi i ludziom, którzy głoszą "nawet najpiękniejsze" poglądy brakuje argumentów i środowiska te nie są w stanie przekonać Polaków, "by żyli tak, jak chce tego Kościół", to "sięgają po policyjną pałkę, po Kodeks karny".

- I to, wydaje mi się, jest dzisiaj wielkim problemem naszego kraju. Nie same wartości, nie kwestie światopoglądowe, bo w normalnym kraju każdy ma prawo być konserwatystą, liberałem, to jest kwestia naszych osobistych wyborów. Ale w państwie powinniśmy żyć w pewnym poczuciu komfortu, że jedna strona nie narzuca drugiej stronie jakichś restrykcyjnych norm, wynikających z czyjegoś światopoglądu, a to się w Polsce dzieje - mówił wicemarszałek.

Zdaniem Kamińskiego, "bardzo wielu" Polaków nie podziela światopoglądu obecnej władzy i tego prezentowanego przez Kościół, a większość Polaków "nie czuje się dzisiaj w Polsce u siebie".

Według Michała Kamińskiego, w sprawie przepisów dotyczących aborcji powinno zostać przeprowadzone referendum. - Ja w referendum głosowałbym za liberalizacją - zadeklarował polityk.

Na pytanie, czy jest także zwolennikiem referendum w sprawie kary śmierci, Michał Kamiński zaprzeczył. - W Polsce nie możemy przeprowadzić referendum w sprawie kary śmierci z uwagi na konwencje, które nas obowiązują, bo należymy do grona krajów, które wyrzekły się stosowania kary śmierci - powiedział.