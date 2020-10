Lichocka: Termin ogłoszenia orzeczenia TK to przypadek

Lichocka przekonywała, że termin, w którym Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie, która na rozstrzygnięcie czekała od kilka lat, był "przypadkowy", a "to kiedy TK podejmuje dane orzeczenie i kiedy się zbiera nie zależy od premiera, nie zależy od rządzących".

Przyznała jednak, że moment, w którym orzeczenie zostało ogłoszone, jest "niedobry".

Lichocka ostro skrytykowała protestujące na ulicach polskich - i nie tylko - miast tłumy przeciwne wyrokowi TK.

Choć - jak twierdzi - rozumie emocje kobiet, to forma protestów, na jaką się zdecydowały: bardzo wysoka agresja i brutalność, także języka, jest dla niej nie do przyjęcia. uważa też, że kobiety protestują, bo "są w pewnym szoku": nagle okazało się, że obowiązujący od lat kompromis jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Posłanka partii rządzącej jest przekonana, że trzeba odróżnić emocje kobiet od celów politycznych "szefów tych manifestacji, którzy je organizują".

- Tu są ewidentne cele polityczne, których oni nie kryją. To są jakieś neokomunistyczne postulaty zniszczenia Kościoła i wielkie szczucie polityków PO podgrzewające nastroje. Skrajnie nieodpowiedzialne - oceniła Lichocka.

Podkreśliła, że trzeba znaleźć rozwiązanie, by masowe demonstracje nie doprowadziły do wzrostu zakażeń. - Najważniejsze, żebyśmy nie doprowadzili do jeszcze większej tragedii, jeśli chodzi o pandemię. Musimy zadbać o naszych seniorów i najsłabszych - podkreśliła.