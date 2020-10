Abp Depo: Heroizm nie jest posłannictwem Kościoła? To zdrada

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwają protesty, do których dochodzi w czasie obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, które zakazują organizowania zgromadzeń publicznych liczących więcej niż pięć osób. W kilku miastach podczas protestów doszło do zamieszek i bójek.

Przeczytaj także: Komendant Główny Policji: Protesty? Nie działamy miękko

W przypadku części protestów organizowanych przed kościołami dochodziło do przerywania mszy św. oraz dewastowania elewacji budynków. Farbą pomalowany został także pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

W wydanym w piątek oświadczeniu prezydent Andrzej Duda poinformował, że złoży do Sejmu projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jego zdaniem „wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października uznający za niezgodną z Konstytucją RP jedną z trzech przesłanek, które zezwalały na legalną aborcję w Polsce, wywołał olbrzymie społeczne emocje”. Zaznaczył przy tym, że podziela pogląd „iż tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją”.

Dwa dni temu Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama, na antenie Polsatu News pytała, „Czy każdy jest zdolny do heroizmu i czy kobiety muszą być do niego zmuszane”. - Mam tu wątpliwości - powiedziała. Podobne zdanie, o tym, że „nikt nie może być zmuszany do heroizmu” wyraził również m.in. ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

- Nas nieraz powinno stać na heroizm, a nie na kompromis i to, co proponowała taka czy inna ustawa. Dzisiaj, kiedy znowu słyszymy, że heroizm nie jest posłannictwem Kościoła, to jest po prostu zdrada. Mamy prawo bardzo jasno określić swoje stanowisko i swoje słowa wobec ludzi, którzy żądają od nas takiego czy innego rozwiązania. Biskupi są po to, żeby nauczać nie o swoich odniesieniach albo przekonaniach, tylko by głosić Ewangelię - komentował w piątek w Radiu Maryja abp Wacław Depo, częsty gość toruńskiej rozgłośni.