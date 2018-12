Joanna Szczepkowska: Rok planowania przyszłości Fotorzepa

Jeszcze tylko kilka dni starego roku i zaczynamy od nowa – kolejna zima, jesień, wiosna, lato. W jakimś sensie pierwsze i ostatnie, bo jedyne i niepowtarzalne w jedynym i niepowtarzalnym 2019 roku. Pytanie, jakie nasuwa mi się w oczekiwaniu na ten rok, jest proste – czy on na pewno będzie nowy? Czy jego nowość ograniczy się do zmiany jednej cyfry na końcu? Co trzeba zrobić, żeby nie oszukiwać samego siebie i nie wkroczyć w nowe z całym bagażem starych błędów?

Pod koniec mijającego roku stało się coś, co nawet ludzie niewierzący nazywają znakiem. Zaraz po szczycie klimatycznym, gdzie wykazano, jak alarmująca jest sytuacja naszego powietrza, tragedia w kopalni, zginęli ludzie. Zbitka tych dwóch wydarzeń jest dziełem przypadku, ale jednocześnie i paradoksalnie jakimś rodzajem odpowiedzi. Przecież niewielkie tempo zmian w polskim górnictwie, a nawet nazwanie węgla naszym złotem, jest niczym innym jak obawą przed rzeszą górników. Miałam kiedyś okazję stać przed takim tłumem, gdy z okazji Barbórki rząd PO zorganizował wielkie święto, a ja czytałam wiersze. Tłum górników zgromadzonych po horyzont. Nie można powiedzieć, żeby nastrój tych ludzi był wtedy świąteczny. Już w kościele na mszy czuło się napięcie, które potem na uroczystościach przerodziło się w pomruk niezgody. Trzeba przy tym być, żeby zdawać sobie sprawę z siły, a nawet mocy, takiego milczącego buntu. Było w tym poczucie zagrożenia wywołane możliwością utraty kop...