Pomoc dla irańskiego kierowcy. Polacy wspierają go hojnie

O tym, jaki konkretnie będzie to pojazd, zadecyduje zebrana kwota. - Niemniej na pewno będzie to model, który cieszy się w Iranie względną popularnością. Nasz irański gość otrzyma bowiem ten pojazd na własność, wróci nim na kołach do kraju i będzie mógł tam kontynuować swoją działalność – tłumaczy portal 40ton.net.

A co się stanie dalej z Internationalem irańskiego kierowcy? - To nie zostało jeszcze przesądzone. By może zostanie on załadowany na naczepę i również wróci do Iranu. Sama naczepa przy tym się nie zmieni, gdyż jak najbardziej nadaje się do jazdy. Jedyne, co będzie trzeba w niej zrobić, to wymienić żarówki z 12-voltowych na 24-voltowe. International był bowiem ciągnikiem z instalacją 12V, typową dla ciężarówek z Ameryki – tłumaczy portal 40ton.net.