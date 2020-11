Narodowe Święto Niepodległości. Marszów nie będzie

Na ten dzień „spontanicznych spacerów" nie planują też organizatorki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Demonstracje przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji odbywają się od niemal trzech tygodni. Marta Lempart, jedna z liderek OSK, ogłosiła na 11 listopada „kwarantannę od faszyzmu". Zapowiedziała m.in. akcję czyszczenia nienawiści w internecie, a także streaming o tym, „jak to zrobić, żeby PiS sobie poszedł, i o tym, co zrobimy, jak już sobie pójdzie".

Świętujemy w sieci

Nie oznacza to, że zupełnie zrezygnowano z uroczystości upamiętniających 102. rocznicę odzyskania niepodległości. Biuro Programu „Niepodległa" oraz Ministerstwo Kultury apelują, aby włączyć się w świętowanie we własnych domach. -Okazją do zaakcentowania wspólnotowego wymiaru obchodów ma być akcja „Niepodległa do hymnu"- tłumaczy resort kultury. Wystarczy w południe 11 listopada włączyć jedną ze stacji radiowych lub telewizyjnych i przyłączyć się do śpiewania Mazurka Dąbrowskiego.