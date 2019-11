W Kutnie znaleziono dziecko w Oknie Życia

Dziś po raz pierwszy podrzucono w nim dziecko. Po zostawieniu dziecka w Oknie Życia, matka ma kilka chwil, żeby oddalić się i dopiero wtedy uruchamia się alarm. Zgodnie z procedurami siostry wezwały pogotowie ratunkowe, które przewiozło dziecko do kutnowskiego szpitala. To chłopiec.

W 2013 r. Komitet Praw Dziecka ONZ zaapelował o zamknięcie Okien Życia, ponieważ nie zapewniały realizacji prawa do informacji, czyli prawa dziecka do poznania swoich biologicznych rodziców.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej poprosiła wówczas o komentarz rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Waldemara Żurka: „W prawie znane jest pojęcie stanu wyższej konieczności, gdzie poświęcamy dobro niższej wartości, by ratować dobro o wartości wyższej. W tym przypadku prawo dziecka do życia jest dobrem o oczywiście wyższej wartości niż prawo do informacji, czyli prawo dziecka do poznania swoich biologicznych rodziców" - powiedział.