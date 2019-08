Rosja: Nikt nie wierzy w lepszą przyszłość

Część rosyjskich socjologów stwierdziła, że dość powszechna niewiara w przyszłość stała się jedną z przyczyn spadku zaufania do prezydenta Władimira Putina. W wyborach prezydenckich gotowych byłoby na niego głosować 43 proc. Rosjan, co jest jego najgorszym wynikiem od 2001 roku.

Ale inni obserwatorzy wskazują, że w najnowszym badaniu fundacji jedynie 5 proc. pytanych uznało, że to działalność obecnych władz doprowadziła do złego stanu kraju.

– Nasz kraj żyje w większości na najniższym poziomie (rozwoju obywatelskiego – red.), dla ludzi najważniejsze jest jeszcze jedzenie i najprostsze bezpieczeństwo – dziennikarz Władimir Guriew wyjaśnia, dlaczego ponure nastroje społeczne nie przekładają się na wzrost niechęci do władz. Byłoby to tym łatwiejsze, gdyż dwoma największymi miastami – Moskwą i Petersburgiem – wstrząsają od miesiąca manifestacje opozycji domagającej się dopuszczenia swoich kandydatów do wyborów do rad miejskich.