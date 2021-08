Zmienne losy Forum Ekonomicznego w Krynicy

Forum Ekonomiczne po raz ostatni odbyło się w Krynicy w 2019 roku, na kilka miesięcy przed pandemią. Wzięło w nim udział 4 tys. gości, w tym premier Mateusz Morawiecki. Było organizowane w tym mieście, które nazywano nawet „polskim Davos", od 1992 roku. To już nieaktualne. Forum wyprowadziło się do Karpacza, a w Krynicy odbędzie się zupełnie inna impreza.

Na tym nie kończą się kontrowersje. Jak donosił portal Sądeczanin.info, za promocję imprezy urząd marszałkowski zdecydował się zapłacić ponad 2 mln zł firmie, wybranej bez przetargu, która niczego dotąd nie zorganizowała. Jeden z dziennikarzy wybrał się pod adres spółki, jednak nie znalazł jej siedziby, za to trafił do sklepu z używaną odzieżą, gdzie sprzedawczyni wzięła od niego numer i obiecała, że odezwie się w sprawie firmy.

Rzecznik urzędu marszałkowskiego tłumaczy, że spółkę w celu organizacji imprezy założyły Polski Instytut Geopolityki i Polskie Towarzystwo Gospodarcze, do których dołączył następnie Instytut Kościuszki. – Spółka celowa ma to do siebie, że jest zakładana do realizacji konkretnego zadania i o wiarygodności tej spółki świadczą jej udziałowcy. Gwarantem tej wiarygodności jest chociażby Instytut Kościuszki, który od wielu lat z dużym powodzeniem organizuje m.in. konferencję Cybersec – mówi Dawid Gleń.