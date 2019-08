Owsiak o rządzie: To wy trwonicie moje pieniądze

Kilkadziesiąt razy zaklął na zakończenie Pol'and'Rock Festivalu 2019 w Kostrzynie nad Odrą jego twórca, Jerzy Owsiak, odnosząc się krytycznie do sytuacji politycznej w Polsce.

"Wracamy do rzeczywistości. A ta rzeczywistość rozszarpuje, nie dba, nie ma śmiałości, jest bolesna. To może coś, k..., zmienimy? Po raz drugi to powiem. I odpie....cie się w sądach, bo to jest utwór muzyczny. Żeby nie rządziło, kłamstwo, pogarda i szczucie Polaków jednych na drugich, to może, k..., coś zmienimy?" – pytał ze sceny Jurek Owsiak, cytowany przez „Gazetę Lubuską".

I pytał: „Czemu nie karzecie polityków, którzy zap...ają samolotami za moje, k..., pieniądze? Dlaczego ich nie pociągniecie do odpowiedzialności? Nie ma na to zgody" - dodał.

Szef WOŚP mówił, że „możecie mnie zabić na tej barykadzie, możecie mi strzelić w łeb, ale nie cofnę się, bo Polska się stacza". I oskarżał rządzących.

"Możecie mnie zarąbać, ale nie zamknięcie mi mordy! To wy trwonicie moje pieniądze. Zabieracie Westerplatte. K..., po co?! Odp...cie się od Westerplatte! Wsadzicie mnie za to do pierdla? To znajdę tam kumpli i rozsadzimy to od środka" – mówił Jerzy Owsiak.

Apelował też do uczestników festiwalu: „Stwórzmy społeczeństwo obywatelskie. Niech ta siła nie skończy się w niedzielę, w poniedziałek. Idźcie na wybory i zmieniajcie tę rzeczywistość. Nie ma dla nas szacunku, świat się śmieje z nas."

"Szukajmy przyjaciół obok nas, u Rosjan, Czechów, Słowaków, Węgrów, Niemców. A nie za oceanem. Ocean nas nie wyżywi, nie pomoże nam. Sorry, jeśli kogoś uraziłem. Ale się, k..., wylewa z człowieka" – mówił Owsiak.

Przypomniał, że podczas ostatniego finału WOŚP zebrano 176 mln zł na służbę zdrowia. "A wy, k..., ile wywalacie pieniędzy na loty? " - pytał ,odnosząc się do afery "Kuchciński Air" dotyczącej lotów o statusie HEAD dla marszałka i członków jego rodziny.

Owsiak oskarżał: "176 mln zł na służbę zdrowia. Stoimy w kolejkach do służby zdrowia. Pacjenci onkologiczni nie mają się jak leczyć. To co wy, k..., do nas macie?".

Apelował też do uczestników festiwalu, aby ci wstawili się za nim przed słubickim sądem, gdyby do niego trafił kolejny wniosek o ukaranie za przeklinanie ze sceny. "Bądźcie moimi obrońcami w sądzie w Słubicach" - prosił szef WOŚP.

Za podobne słowa stawał wcześniej przed sądem. W październiku 2017 otrzymał naganę za przeklinanie podczas zakończenia festiwalu Przystanek Woodstock dwa lata temu. Musiał też pokryć koszty sądowe w wysokości 100 zł i opłatę sądową w wysokości 30 zł.

Dwa lata temu Owsiak przy muzyce Piotra Bukartyka i jego zespołu żegnał uczestników festiwalu. Dziękował młodym ludziom za udział w imprezie, wyraził także swoje poglądy na temat polityki i polityków. Wtedy właśnie padło kilka niecenzuralnych słów. Lokalna policja skierowała wniosek do sądu o ukaranie szefa WOŚP za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym.

Podobną sprawę Jurek Owsiak miał w ub. roku. Podczas spotkania autorskiego we wrocławskim Empiku użył słowa "k...", gdy opowiadał jedną z anegdot ze swojego życia. To nie spodobało się jednemu z internautów, który oglądał relację ze spotkania w internecie.

I anonimowo zawiadomił policję, skarżąc się, że Owsiak przeklina w miejscach publicznych. Ruszyła maszyna, bo ostatecznie lider WOŚP trafił przed oblicze sądu. Za używanie wulgaryzmów Owsiakowi groziła mu nagana i grzywna w wysokości nawet 1,5 tys. zł. Wrocławski sąd to postępowanie umorzył.