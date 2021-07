Nowy wybieg dla tygrysów z poznańskiego ZOO

- Otwarcie nowego wybiegu dla Tygrysów Nieumarłych, Gogha i Kana. Niedziela 4 lipca godz. 13.00, przy wejściu do słoniarni -podało poznańskie zoo w mediach społecznościowych.

Pod koniec października 2019 roku ciężarówka z 10 zwierzętami przewożonymi z Włoch do rosyjskiego Dagestanu z przyczyn formalnych utknęła na przejściu w Koroszczynie.

Resztę przewieziono je do polskich ogrodów zoologicznych. Siedem tygrysów trafiło do Poznania, zaś dwa do Człuchowa na Pomorzu.