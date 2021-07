Wniosek o nowe mundury dla WSO Muzeum Auschwitz-Birkenau

Obowiązujące umundurowanie WSO określone przepisami sprzed blisko ćwierć wieku „posiada charakter bardziej galowy niż codzienny" – wskazuje wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Anna Skrzypińska w petycji złożonej do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. W imieniu dyrekcji i strażników wicedyrektor proponuje wprowadzenie nowych uniformów.

W „Miejscu Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau ochroną objęty jest obszar o powierzchni blisko 200 hektarów (w tym 20 hektarów lasu), gdzie jest ok. 150 budynków, 300 ruin i śladów poobozowych. Jedni pracownicy ochrony patrolują więc rozległy, miejscami podmokły teren, z kolei inni kontrolują m.in. skanerami RTG wchodzących na teren muzeum i ich bagaże (w 2019 r. było 2,3 mln odwiedzających) – stosując reżim kontroli »zbliżony do zasad panujących na lotniskach«" – czytamy w petycji.

Zadania ochrony są więc zróżnicowane, a tymczasem – jak zaznacza wicedyrektor muzeum – obecne umundurowanie określone w rozporządzeniu jest „bardziej galowe niż codzienne". Do tego niektóre jego elementy są tak niepraktyczne – ze sztucznych materiałów i niedostosowanie do miejsca – że w ogóle się z nich nie korzysta. Potrzebny jest więc służbowy ubiór adekwatny do zadań.