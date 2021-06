Ruszyła pomoc dla pogorzelców z Nowej Białej

W akcji brało udział ponad 400 strażaków z prawie 100 jednostek OSP i PSP z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego oraz wielu gmin i powiatów całej Małopolski. Akcja gaśnicza została już zakończona. Funkcjonariusze policji dokonują teraz oględzin miejsca.

Po pożarze ponad 100 osób jest bez dachu nad głową. Dziewięć osób trafiło do szpitala. - Są to głównie osoby z lekkimi oparzeniami. Jedna osoba została zabrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ponieważ spadła z dachu i złamała kręgosłup – powiedział Piotr Krygowski, rzecznik nowotarskiej straży pożarnej. Wśród poszkodowanych był też strażak – ochotnik, który po badaniach wrócił już do domu.