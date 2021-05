Kaczki z Dworu Artusa pływają już po Motławie

Pierwszy pisklak wykluł się wczoraj i zgodnie ze zwyczajem kaczek zaczął nawoływać pozostałe do przyjścia na świat. Pod swoją opieką przez ten czas matka miała osiem jaj ukrytych pod ciepłą puchową kołderką.

- W samo południe z gniazda wyskoczyło pierwsze pisklę. Potem wyskoczyło kolejne i następne. Wszystkie lądowały na przygotowanym wcześniej lądowisko z pianki. Na ziemi czekała na nich ich kacza mama zagrzewająca ich kwakaniem do pierwszego poważanego kroku w życie – informuje Dwór Artusa.

Kurs nad rzekę pod eskortą straży

Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Później kacza rodzina pod eskortą funkcjonariuszy straży miejskiej przeszła ulicą Chlebnicką dwieście metrów do Motławy. Później wszystkie krzyżówki skoczyły z wysokiego nabrzeża do wody.